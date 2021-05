Covid Emilia-Romagna, oggi 871 contagi e 16 morti: bollettino 7 maggio

Sono 871 i nuovi contagi da coronavirus oggi 7 maggio in Emilia-Romagna, secondo i dati dell'ultimo bollettino. Si registrano altri 16 decessi.

Nel dettaglio, dall’inizio dell’epidemia in Emilia-Romagna si sono registrati 374.498 casi di positività, 871 in più rispetto a ieri, su un totale di 29.543 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 2,9%. E' quanto emerge dal bollettino regionale. L’età media dei nuovi positivi di oggi è 38,3 anni.

In totale, dall’inizio dell’epidemia i decessi in regione sono stati 12.992.

La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 197 nuovi casi e Modena con 174; poi Parma (109) e Reggio Emilia (103), quindi Forlì (69), Ravenna (58), Rimini (49) e Ferrara (45). Seguono Cesena, con 36 nuovi casi, Piacenza (22) e infine il Circondario Imolese (9).

Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 15.537 tamponi molecolari, per un totale di 4.503.688. A questi si aggiungono anche 14.006 tamponi rapidi. Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 729 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 321.870.

I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 39.636 (+126 rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 38.025 (+185), il 95,9% del totale dei casi attivi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 195 (-9 rispetto a ieri), 1.416 quelli negli altri reparti Covid (-50).