Covid Europa oggi, Oms: "Situazione profondamente preoccupante"

Kluge: " Vaccinazioni, mascherine e distanze strumenti per gestire contagi, salvare vite e restare aperti"

"Mentre ci avviciniamo alla fine del 2021, la situazione di Covid-19 in tutta Europa è profondamente preoccupante. Ma abbiamo gli strumenti per gestire la trasmissione" del virus, "salvare vite umane e mantenere aperte le società". Così su Twitter Hans Kluge, direttore regionale dell'Organizzazione mondiale della sanità per l'Europa.

"Tutti possiamo aiutare a fermare l'infezione e la diffusione" del coronavirus pandemico, sottolinea il vertice Oms, ricordando le armi per contrastare questa quarta ondata pandemica: "Numero 1, vaccinarsi se si è idonei" a farlo. "E poi indossare la mascherina negli spazi affollati, chiusi e ristretti; coprire la bocca in caso di tosse e starnuti; mantenere il distanziamento fisico; lavarsi le mani regolarmente; aerare gli spazi chiusi".