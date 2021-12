C'è anche leader no vax

False vaccinazioni anti Covid all'hub della Fiera del Mediterraneo di Palermo: tre persone sono state fermate dalla Digos. Sono accusate di corruzione, falso ideologico in atto pubblico e peculato. Quattrocento euro la tariffa per sottoporsi alla falsa vaccinazione e ottenere il Green pass. Tra i fermati c'è anche un leader no vax. Otto le perquisizioni effettuate e 11 i Green pass bloccati.