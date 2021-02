Covid, Fauci: "Mascherine forse ancora necessarie nel 2022"

(Adnkronos)

I cittadini americani potrebbero dover continuare ad indossare mascherine anche il prossimo anno. Anthony Fauci, l'immunologo a capo del National Institute of Allergy and Infectious Diseases e figura simbolo della lotta al Coronavirus negli Stati Uniti, resta cauto sui tempi di un ritorno alla normalità una volta contrastata la pandemia da Covid-19. "Non lo sappiamo", risponde ad una domanda sulla fine della crisi, intervenendo sulla Cnn. E le mascherine potrebbero rendersi necessarie anche nel 2022.

"Credo che questo possa essere il caso", ha affermato, rispondendo ad una domanda in merito e sottolineando che prima di poter dire alla gente che la protezione del viso non è più necessaria le infezioni devono scendere. "Voglio che continuino a scendere fino ad un livello così basso da non rappresentare virtualmente più alcuna minaccia". "Se si combinano una maggioranza di persone vaccinata e un tasso di infezioni molto, molto basso, allora credo che si sarà in condizioni di dire che perlopiù non si devono necessariamente indossare le mascherine".