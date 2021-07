Covid, Fauci: "Ora il focolaio è tra i non vaccinati"

Il Covid 19 fa ora registrare "un'ondata tra i non vaccinati". A lanciare l'allarme è Anthony Fauci, l'immunologo consulente del presidente americano Joe Biden. "E' un vero focolaio tra i non vaccinati. Questo è un problema, motivo per cui siamo là fuori praticamente a supplicare le persone non vaccinate di andare a farsi vaccinare", ha dichiarato alla Cnn.

"Dal momento che abbiamo il 50 per cento del paese non completamente vaccinato, è un problema, soprattutto in presenza di una variante, come la Delta, che ha la straordinaria caratteristica di poter passare con grande efficienza e facilità da persona a persona. E sappiamo di avere molte, molte persone vulnerabili in questo paese che non sono vaccinate".