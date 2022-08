Covid, Fauci: "Pandemia non è finita, attenzione all'inverno"

“La pandemia da Covid non è finita, attenzione a non abbassare la guardia”. Così Anthony Fauci, 81 anni, direttore dell'Niaid (National Institute of Allergy and infections diseases) di Washington e a capo della task force sanitaria della Casa Bianca. Covid-19 "ci ha preso in giro per due anni e mezzo" sarebbe "scorretto e prematuro pensare che sia finita", dice, avvertendo che “non siamo in grado di prevedere che cosa accadrà il prossimo autunno e il prossimo inverno”.