''E' prossima la riapertura dell'hub vaccinale della Cecchignola, proprio per incrementare nel Lazio e a Roma le terze dosi''. Lo ha detto il commissario straordinario all'emergenza coronavirus, generale Francesco Paolo Figliuolo, in collegamento con l'Open day per donne in gravidanza e in allattamento all'ospedale Sant'Eugenio di Roma. ''Nel nostro lavoro di squadra il Lazio ha fatto davvero molto bene la sua parte'', ha aggiunto.