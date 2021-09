Covid, Figliuolo: "Raggiunto 80% vaccinati con prima dose"

''Oggi è un bel giorno perché abbiamo appena raggiunto e superato l'80% delle prime somministrazioni". Così il commissario straordinario generale Paolo Figliuolo in visita all'hub vaccinale presso lo stabilimento Amazon di Passo Corese. "E' un traguardo importante perché ci dice che per fine settembre raggiungeremo l'80% di platea interamente vaccinata ossia 43 milioni e 200mila cittadini italiani dai 12 anni in su che completeranno la scheda vaccinale'', ha sottolineato.

''In questo momento ci sono delle preoccupazioni per quel 1 milione e 800mila persone tra i 50 e i 59 anni ancora non vaccinato e anche se abbiamo raggiunto l'82% delle prime inoculazioni questo potrebbe non bastare. Su 9 milioni e 600mila persone abbiamo ancora 1 milione e 800mila che non si vaccina. Il mio appello è verso queste persone'', ha aggiunto.

''Abbiamo una grandissima risposta nelle fascia 19-29 anni che ha raggiunto e superato il 70%, siamo intorno al 75%, di prime inoculazioni. Una classe di persone che ha iniziato per ultima a vaccinarsi'', ha detto ancora il commissario straordinario.

Quanto alla terza dose, ''si partirà già a settembre con coloro che vengono definiti immuno compromessi, quelle persone che hanno bisogno di un aiuto alla risposta per il sistema immunitario. Stiamo calcolando una platea di circa 3 milioni di persone. Poi a seguire, seguendo le indicazioni del Comitato tecnico scientifico, si andrà sulle persone più anziane, sulle Rsa, i sanitari e poi vedremo''.