Covid, fisico Sestili: "Innescata crescita esponenziale"

"La crescita esponenziale dei casi di Covid si è innescata ed ormai è davvero tardi per agire. Si doveva intervenire un mese fa, quando tanti esperti indicavano una ripresa dei contagi e in quel momento era necessario agire portando tutta l'Italia in zona arancione. Vedremo per almeno due settimane una crescita dei nuovi casi e dopo questo periodo, che sarà difficile, forse potrebbero vedersi i primi risultati delle misure prese in alcune Regioni. Ancora una volta ci troviamo a rincorrere il virus e sembra che non abbiamo imparato nulla dagli errori passati". Lo spiega all'Adnkronos Salute Giorgio Sestili, fisico ideatore della pagina Facebook 'Coronavirus - Dati e analisi scientifiche', sul web con un proprio sito www.giorgiosestili.it, in un'analisi dei dati epidemiologici su Covid-19 rilasciati dall' Istituto superiore di sanità e ministero della Salute.

"Perché le decisioni si basano ancora su dati vecchi come l'indice Rt calcolato dall'Iss e dal ministero della Salute che fa riferimento a dati di due settimane precedenti? - si chiede Sestili - Quando invece in questi mesi abbiamo messo a punto degli strumenti molto più aggiornati che permetterebbero di agire più tempestivamente. E' ora - suggerisce - che anche le istituzione adottino strumenti come il Covindex, l'indice del contagio alternativo all'Rt, che noi analisti usiamo con risultati eccezionali".