Covid, "flop quarta dose a immunocompromessi": report Gimbe

Cartabellotta: "Per futura estensione non basta adesione volontaria ma strategia di chiamata attiva"

La quarta dose del vaccino anti-Covid non decolla anzi è "un flop". In un mese e mezzo "solo 70.598 quarte dosi somministrate agli immunocompromessi con una copertura nazionale all’8,9%". Lo rileva Il monitoraggio della Fondazione Gimbe nella settimana 6-12 aprile. "Dopo un mese e mezzo dal via libera per i pazienti più fragili – sottolinea il presidente della Fondazione Gimbe Nino Cartabellotta – le esigue coperture e le rilevanti differenze regionali documentano un vero e proprio flop, alimentato dal senso di diffidenza per un ulteriore richiamo".

"Ecco perché la somministrazione di un ulteriore richiamo alla platea recentemente allargata ad over 80, ospiti delle Rsa e persone nella fascia 60-79 anni con patologie concomitanti non può essere affidata esclusivamente all’adesione volontaria, ma richiede strategie di chiamata attiva, di fatto mai attuate in maniera sistematica", conclude il presidente Cartabellotta.