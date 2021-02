Covid, folla in centro a Roma: ecco le strade chiuse

(Adnkronos)

Strade affollate a Roma nonostante le norme anti-Covid. Per evitare assembramenti la Polizia Locale ha dovuto chiudere alcune vie del centro della Capitale, almeno temporaneamente, dalle 18 di oggi sabato 6 febbraio.

In particolare nell'area del tridente, come via del Corso ma anche via Sistina, Trinità de Monti e le aree intorno piazza Navona, oltre alle piazze principali del quartiere di San Lorenzo.