Covid, Francesca Fialdini positiva

(Adnkronos)

Francesca Fialdini positiva al Covid."Eh si, la risata fa bene a tante cose ma non ci protegge del tutto. Sono risultata positiva al Covid; mi sottopongo spesso a tampone e ieri prima di andare a lavoro ho preferito passare dalla farmacia. E così - ha scritto su Instagram - l'ho scoperto. La mia squadra grazie al cielo sta bene. La ruota girerà anche domenica in qualche modo. Vi terrò aggiornati passo passo ma senza stress", conclude Fialdini, lasciando intendere così che non è stata messa in discussione la puntata di 'Da noi a ruota libera' su Rai 1, programmata per domenica prossima.