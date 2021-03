(Adnkronos)

Covid in Francia, sono 238 i decessi per Coronavirus nelle ultime 24 ore. A renderlo noto sono state le autorità locali precisando che i nuovi ricoveri sono stati 1397 contro i 1538 del giorno precedente. Sale leggermente anche il numero dei pazienti in rianimazione: 3680 contro i 3633 di ieri.