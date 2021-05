Covid Francia, 243 morti nelle ultime 24 ore secondo il bollettino di oggi. Lo riferiscono le autorità sanitarie, mentre si comincia a delineare un calo dei ricoveri. Al momento vi sono 28.427 malati Covid in ospedale, contro i 28.950 di ieri e i 30.281 di sette giorni fa. Ieri vi sono state 1.591 ammissioni, mentre il martedì precedente erano state 2109, sottolinea Le Parisien. Ancora 5.504 pazienti sono in condizioni critiche, rispetto ai 5.943 di sette giorni fa. Dall'inizio dell'epidemia, in Francia vi sono stati 105.402 morti.