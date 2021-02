Covid Francia, 25mila nuovi casi nelle ultime 24 ore

(Adnkronos)

Altri 25.403 casi di Coronavirus in Francia in sole 24 ore. E' quanto risulta dal bollettino delle autorità d'Oltralpe. I morti, sempre da ieri e per Covid, sono stati 261. Da inizio pandemia i contagi sono stati 3.686.813, mentre il totale delle vittime è stato pari a 85.582. I ricoverati sono 25.317, dei quali 3430 in rianimazione.