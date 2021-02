Covid Francia, 334 morti nelle ultime 24 ore

(Adnkronos)

Nelle ultime 24 ore ci sono stati 334 morti in Francia per il Covid. Secondo il bollettino di oggi, 22 febbraio, i nuovi casi sono stati 4.646. Un dato basso, spiegano però le autorità sanitarie locali, legato alla chiusura di parte dei laboratori nel weekend. I nuovi ricoveri sono 1.529, un dato in aumento, scrive 'Le Figaro'. Vi sono al momento 3.407 persone in rianimazione, 274 delle quali ricoverate nelle ultime 24 ore. Dall'inizio dell'epidemia in Francia ci sono stati 3.609.825 contagiati e 84.639 morti.