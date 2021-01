Covid Francia, 445 morti e allarme terapie intensive

Parigi, 25 gen. (Adnkronos)

Preoccupazione in Francia, dopo che le autorità sanitarie hanno registrato oltre mille nuovi ricoveri ospedalieri a causa del coronavirus negli ultimi due giorni, il dato più alto dallo scorso 16 novembre, mentre il numero di pazienti in terapia intensiva supera i tremila, per la prima volta dal 9 dicembre. I nuovi decessi registrati sono stati 445, portando il totale a 73.494 dall'inizio della pandemia, rispetto ai 172 registrati ieri.