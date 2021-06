Covid Francia, da stasera stop al coprifuoco

Quella di oggi in Francia sarà la prima notte dallo scorso 30 ottobre in cui non sarà in vigore il coprifuoco, con l'eccezione del periodo di Natale. Lo evidenziano i media locali, ricordando come la revoca della misura sia stata annunciata dal premier Jean Castex nei giorni scorsi a fronte di un miglioramento del quadro epidemiologico.

La Francia è stata tra gli ultimi Paesi in Europa insieme a Italia e Grecia a mantenere il coprifuoco. Introdotto per la prima volta alle 21, a metà gennaio è stato anticipato alle 18 per poi essere posticipato alle 19 a marzo, alle 21 a maggio e alle 23 dal 9 giugno. Da giovedì, inoltre, in Francia non sarà più obbligatorio indossare la mascherina all'aperto.