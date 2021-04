Covid Francia, dal 15 giugno vaccinazione aperta a tutti gli adulti

Dal 15 maggio tocca agli over 50. E sabato 1 si apre agli adulti con una malattia cronica

Coronavirus Francia, tutte le persone con più di 18 anni, senza distinzioni, potranno farsi vaccinare contro il Covid a partire dal prossimo 15 giugno. Lo ha annunciato su Twitter il presidente francese, Emmanuel Macron.

Intanto, come riporta l'emittente 'Bfmtv', da domani saranno aperte le vaccinazioni a "circa 4 milioni di francesi fragili", vale a dire tutti gli adulti che hanno una "malattia cronica", come obesità, ipertensione, diabete ed insufficienza renale. Poi il 15 maggio ci sarà l'apertura a tutti gli over 50.