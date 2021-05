Covid Francia, individuata nuova variante a Bordeaux

Autorità sanitarie regionali: "Molto rara". Tutti i vaccini disponibili in Francia - PfizerBioNTech, Moderna, AstraZeneca e Janssen - coprono questa variante

Una nuova variante del coronavirus è stata individuata a Bordeaux, nel sudovest della Francia, su un cluster di 50 persone. Lo riferiscono le autorità sanitarie regionali che parlano di variante "molto rara". Si tratta di una mutazione della B.1.1.7 rilevata per la prima volta nel Kent e conosciuta localmente come "variante inglese'', ha spiegato il professor Patrick Dehail, consulente medico e scientifico dell'autorità sanitaria di Bordeaux. E' la prima volta che interessa così tante persone, ha spiegato.

A essere risultati positivi sono soprattutto studenti di una scuola nel distretto di Bacalan di Bordeaux e i loro genitori. Nessuno di loro è stato ricoverato in ospedale e Dehail ha detto che hanno mostrato "i soliti sintomi o nessun sintomo". Il medico ha aggiunto che tutti i vaccini disponibili in Francia - PfizerBioNTech, Moderna, AstraZeneca e Janssen - coprono questa variante. Circa l'80% di tutti i nuovi casi di Covid-19 in Francia appartengono alla "variante inglese", più contagiosa del coronavirus originale.