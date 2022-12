Covid Francia, non escluso il ritorno alla mascherina obbligatoria

Con i contagi da covid ancora in aumento, in Francia non si esclude il ritorno alla mascherina obbligatoria per frenare la diffusione del Coronavirus. A metterlo in chiaro è stato il ministro della Salute, François Braun intervenendo su Bfmtv, dove ha fatto appello alla responsabilità individuale dei suoi connazionali, e dicendosi comunque contrario alla coercizione.

"Se i contagi continueranno ad aumentare non esiterò se sarà necessario imporre l'obbligo della mascherina, anche se fosse in ogni situazione", ha affermato. Ma, ha aggiunto, spiegando di non essere "favorevole alla coercizione" "ho fiducia nei francesi". Il ministro ha poi esortato i suoi concittadini a farsi vaccinare, mentre la campagna per la quarta dose non avanza: "Lancio un appello solenne alla vaccinazione", ha dichiarato, facendo eco all'"appello solenne" della premier Elisabeth Borne a utilizzare la mascherina nei trasporti pubblici.