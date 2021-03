Covid Francia, numero pazienti in terapia intensiva ai massimi da novembre

Sono 4.974 in Francia i pazienti che hanno contratto il Covid attualmente ricoverati in terapia intensiva. Lo ha annunciato la Sanità pubblica francese, secondo quanto riferito dal sito dell'emittente 'Bfmtv'. Si tratta di un numero che il Paese non registrava così alto dal picco della seconda ondata lo scorso 16 novembre, quando erano 4.903. Durante il picco della prima ondata, la scorsa primavera, le terapie intensive occupate erano invece circa 7mila.