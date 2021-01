Covid Francia, obbligo tampone per chi arriva dall'estero

(Adnkronos)

Sarà necessario un tampone molecolare negativo al Covid-19 per entrare in Francia a partire da domenica. Lo ha annunciato il presidente francese Emmanuel Macron, precisando che il provvedimento non riguarderà i lavoratori transfrontalieri. In una nota diffusa dall'Eliseo si legge che, nel corso di una videoconferenza con i Ventisette, Macron ''ha annunciato l'introduzione dell'obbligo di presentare un test molecolare effettuato 72 ore prima della partenza per tutti i viaggiatori europei, esclusi i cosiddetti viaggi essenziali. In particolare, i lavoratori frontalieri e il trasporto terrestre saranno esentati da questo obbligo''.