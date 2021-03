Covid Francia, oggi 38mila contagi e 357 morti: bollettino

(Adnkronos)

Sono 38.501 i nuovi casi di Coronavirus scoperti in Francia nelle ultime 24 ore. E' quanto hanno reso noto le autorità sanitarie transalpine, aggiungendo che sono morte in ospedale altre 357 persone affette dal Covid. Attualmente in Francia sono ricoverate a causa del coronavirus 25.314 persone e 4.219 si trovano in terapia intensiva.