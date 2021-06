Covid Francia oggi, 6.654 contagi e 58 morti: bollettino 5 giugno

Nelle ultime 24 ore in Francia sono stati registrati 6.654 i nuovi casi di coronavirus e 58 morti. I dati diffusi dalle autorità sanitarie sottolineano anche il calo dei malati in terapia intensiva che oggi si attestano a 2.525, contro i 2.571 di ieri e i 3.028 di sabato scorso. Nelle ultime 24 ore vi sono state 62 ammissioni in terapia intensiva, dato che porta la media settimanale a 97, scendendo per la prima volta dal 23 settembre sotto la soglia di 100 , sottolinea Le Parisien.

Al momento negli ospedali francesi vi sono 14.532 malati covid, contro i 14.801 di ieri e i 16.847 di sabato scorso.

Per quanto riguarda le vaccinazioni, oltre 27,8 milioni di persone hanno ricevuto almeno una dose, pari al 53% della popolazione adulta. Inoltre 12,2 milioni hanno ricevuto anche la seconda dose, pari al 23,3% della popolazione adulta.