Covid in Francia, 501.635 in un solo giorno: un record per il Paese d'Oltralpe. I decessi sono stati 364 da ieri, secondo i dati delle autorità sanitarie. Il tasso di positività dei test è del 31,7%.

Il numero dei ricoverati si attesta a 30.189, superando la barra dei 30mila ricoveri per la prima volta dal 27 aprile. Nelle ultime 24 ore vi sono stati 3.824 ricoveri. In rianimazione ci sono 3.741 pazienti, in leggero calo rispetto ai 3.776 di ieri.