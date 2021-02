Covid Francia, oltre 22mila nuovi casi e 271 morti

(Adnkronos)

Oltre 22mila nuovi casi di Covid in Francia. Dati in calo rispetto al giorno precedente quando contagi erano stati 25.018 di ieri e in aumento rispetto ai 21.063 casi dello scorso giovedì. I nuovi decessi registrati nelle ultime 24 ore sono stati 271 rispetto ai 310 delle precedenti 24 ore. Il totale dei decessi in Francia è di 83.393.