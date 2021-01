Covid Francia, oltre 22mila nuovi casi e 352 morti

(Adnkronos)

Oltre 22mila nuovi casi di Covid in Francia. Secondo quanto riferiscono le autorità d'Oltralpe i morti sarebbero 352 da ieri. Più di 2mila i ricoveri sempre nelle ultime 24 ore per un totale di 27mila pazienti attualmente in ospedale. In terapia intensiva altre 371 persone.