Covid Francia, oltre 24mila contagi nelle ultime 24 ore

Scende per il quarto giorno numero malati in rianimazione

I nuovi casi di Coronavirus registrati in Francia nelle ultime 24 ore sono stati 24.299 e 271 i decessi attribuiti al Covid-19. I malati al momento ancora ricoverati nelle strutture ospedaliere del paese sono 28.930, 1433 dei quali ammessi nelle ultime 24 ore.

Continua a scendere - oggi è stato il quarto giorno consecutivo - il numero dei malati ricoverati in Francia nei servizi di rianimazione e cure intensive: ad oggi sono 5700 i ricoverati, contro i 5675 di ieri, 323 dei quali ammessi nelle ultime 24 ore. In una settimana, il numero delle persone ricoverate in rianimazione è diminuito di circa 300 persone.