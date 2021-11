Nel paese ci sono 9.181 persone ricoverate, 1.563 delle quali in rianimazione

Nelle ultime 24 ore in Francia sono stati registrati 34.436 nuovi casi di contagio da Coronavirus, contro i 33.464 nuovi casi di ieri, per una media di 25.520 casi al giorno negli ultimi 7 giorni. Nel paese ci sono 9.181 persone ricoverate, 1.563 delle quali in rianimazione, stando a Santé publique France.