Covid, Franco: "Allentamento restrizioni dopo Pasqua"

(Adnkronos)

Le restrizioni anti-Covid potrebbero essere allentate dopo Pasqua mentre le misure di sostegno all'economia saranno eliminate gradualmente verso la fine dell'anno. Lo ha affermato il ministro dell'Economia Daniele Franco ad un evento Bloomberg. "Il paese è ancora sotto strette restrizioni alla mobilità ma crediamo che dopo Pasqua la situazione migliorerà gradualmente e tornerà alla normalità verso maggio e giugno per la disponibilità dei vaccini da una parte e per il fatto che la stagione più calda aiuterà", ha detto.

Franco ha poi annunciato che "verso la fine dell'anno elimineremo gradualmente" le misure di sostegno all'economia e "torneremo alla normalità". "Nelle prossime settimane saranno introdotte ulteriori misure" di sostegno all'economia, ha aggiunto.

Quanto al Recovery "stiamo lavorando per inviare il nostro piano alla Commissione europea entro la fine di aprile". "L'Italia ha un problema di produttività di lunga data. La priorità per noi in questo momento è sconfiggere il Covid" ma la seconda è "aumentare la nostra crescita potenziale, abbiamo bisogno di più investimenti, produttività, occupazione", afferma Franco. "Useremo i fondi europei e le nostre risorse nazionali per affrontare queste debolezze", conclude.