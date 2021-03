Covid Friuli Venezia Giulia, 971 nuovi contagi e 14 morti: bollettino

(Adnkronos)

Sono 971 i nuovi contagi da Coronavirus in Friuli Venezia Giulia secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 14 morti. I dimessi e guariti sono stati 390 nelle ultime 24 ore. In tutto i decessi sono stati 2.985 nella Regione da inizio pandemia. A livello territoriale ci sono stati 582 nuovi casi a Udine, 90 a Pordenone, 146 a Trieste e 152 a Gorizia, oltre a uno di provenienza ancora non attribuita.