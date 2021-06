Covid Friuli Venezia Giulia, oggi 29 contagi e nessun decesso: bollettino 2 giugno

Sono 29 i nuovi contagi di Covid-19 rilevati oggi, 2 giugno in Friuli Venezia Giulia, dove sono stati eseguiti 4.266 tamponi molecolari per una percentuale di positività dello 0,68%. Sono inoltre 1.995 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 6 casi, per una percentuale di positività dello 0,30%. Oggi non si registrano decessi, i ricoveri nelle terapie intensive scendono a 2 e quelli in altri reparti rimangono stabili a 36'. Lo comunica il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute, Riccardo Riccardi.

''I decessi complessivamente ammontano a 3.788, con la seguente suddivisione territoriale: 815 a Trieste, 2.007 a Udine, 674 a Pordenone e 292 a Gorizia. I totalmente guariti sono 92.834, i guariti clinici 5.671 e le persone in isolamento scendono a 4.729''.

''Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 107.060 persone con la seguente suddivisione territoriale: 21.220 a Trieste, 50.648 a Udine, 20.964 a Pordenone, 13.028 a Gorizia e 1.200 da fuori regione''.