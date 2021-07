Covid Fvg oggi, 56 contagi: bollettino 23 luglio

Sono 56 i contagi da coronavirus in Friuli Venezia Giulia oggi, 23 luglio, secondo i dati del bollettino della regione. Non sono stati registrati morti da ieri. Nel dettaglio. su 4.213 tamponi molecolari sono stati rilevati 43 nuovi contagi con una percentuale di positività del'1,02%. Sono inoltre 1.469 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 13 contagi (0,88%). Nella giornata odierna non si registrano decessi e nessuno è ricoverato in terapia intensiva, mentre i pazienti in altri reparti sono 9, comunica il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi, evidenziando come il 57% dei contagi riguardi persone al di sotto dei 29 anni d'età e sottolineando che "stiamo assistendo a un rapido incremento dei nuovi positivi"

"Confrontando il periodo da lunedì a venerdì della scorsa settimana (dal 12 al 16 luglio) con quella attuale (dal 19 al 23 luglio) siamo passati da 121 casi a 210, un aumento del 74%. Un dato che - evidenzia -, anche se non si registra una pressione sul sistema ospedaliero, deve indurre a mantenere alta la guardia, a rispettare il distanziamento sociale e a sottoporsi alla vaccinazione".

I decessi complessivamente ammontano a 3.789, con la seguente suddivisione territoriale: 813 a Trieste, 2.012 a Udine, 671 a Pordenone e 293 a Gorizia. I totalmente guariti sono 103.288, i clinicamente guariti 26, mentre le persone in isolamento sono 355.

Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 107.467 persone con la seguente suddivisione territoriale: 21.314 a Trieste, 50.477 a Udine, 21.176 a Pordenone, 13.097 a Gorizia e 1.403 da fuori regione.

Non si registrano positività tra il personale del Sistema sanitario regionale né tra gli ospiti e gli operatori delle strutture residenziali per anziani.