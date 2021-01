Covid, Galli: "Colori non funzionano, situazione volge al negativo"

"Negli ultimi giorni abbiamo avuto la conferma che le cose non si sono rivolte verso il bello, si sono stabilizzate in una situazione in negativo, con degli annunci di qualcosa che potrebbe risultare peggio nei prossimi giorni. Per il momento fortunatamente non abbiamo una fortissima pressione sugli ospedali, però le indicazioni sono tutte quante nella direzione di tenere la guardia alzata, di tenere i reparti organizzati, perché ci possiamo aspettare eventi da gestire nei prossimi giorni con la dovuta necessità di efficienza". Lo ha spiegato a 'Buongiorno', su Sky Tg24, l'infettivologo Massimo Galli dell'ospedale Sacco e dell'università degli Studi di Milano, facendo il punto sull'andamento di Covid-19 in Italia. "Il sistema a colori che è stato applicato, con le caratteristiche che ha avuto fino ad ora, non ha funzionato - ha ribadito l'esperto - Non ha funzionato soprattutto per la concezione, quasi automatica, delle riaperture al raggiungimento di certi parametri, prima che questi in realtà si consolidassero. Il risultato è che prima delle feste" di Natale "abbiamo avuto una situazione in cui quello che stava cominciando significativamente a scendere ha cessato di scendere e sta risalendo".