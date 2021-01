Covid, Galli: "Rinviare vaccinazione 2-4 mln di guariti"

(Adnkronos)

Vaccinare entro l'estate 2021 il 70% dell'intera popolazione adulta, ed entro marzo almeno l'80% degli ultraottantenni e l'80% dei lavoratori della sanità. Sono gli obiettivi dettati agli Stati membri dell'Ue dalla Commissione europea per la profilassi anti-Covid. L'Italia ce la farà? "Abbiamo il vaccino e potremo provarci, ma chiaramente non è così facile", secondo Massimo Galli, infettivologo dell'ospedale Sacco e dell'università Statale di Milano. "Di preoccupazioni ce ne sono, sono palesi, sono evidenti", dichiara l'esperto all'Adnkronos Salute.

Lo specialista non vuole entrare nel merito dei ritardi registrati nella consegna di vaccini Pfizer/BioNTech, né delle cause di questo rallentamento. "Sono informazioni che non attengono certo al mio ambito di conoscenza", afferma. Ottimista o pessimista? "Vogliamo avere l'ottimismo della volontà", dice il medico ricorrendo a un motto gramsciano a lui caro, "pessimismo della conoscenza, ottimismo della volontà". Ma "l'ottimismo della volontà va certamente aiutato", osserva l'infettivologo. "Ribadisco, ad esempio: perché dobbiamo vaccinare subito 2 milioni di italiani già infettati" dal coronavirus Sars-CoV-2 e guariti, "che magari risulterebbero anche 4 milioni se facessimo qualche test in più?".

A chi gli chiede se ha fatto presente questo problema alle Istituzioni, formalmente, Galli risponde che, "avendo dirette conoscenze di una serie di persone, ho significato loro con chiarezza e una certa decisione la mia opinione. Ricevendo come riscontro da alcuni assoluto accordo, da altri allarmata attenzione, da altri ancora l'atteggiamento 'vabbè, intanto cominciamo a vaccinare e poi vedremo', che francamente non approvo".