Green pass, Galli: "Non si può risolvere pandemia a colpi di tampone, vaccini unica arma"

L'Infettivologo: "Non sappiamo se contro la Delta serva il 90, 95 o 98, per cui l'unica è vaccinare il più possibile, anche sindacati devono capirlo"

"Non si può pensare di risolvere la pandemia di Covid a colpi di tampone, è evidente che servono i vaccini. Non sappiamo se contro la Delta serva il 90, 95 o 98, per cui l'unica è vaccinare il più possibile". Lo dice alla Stampa Massimo Galli, professore ordinario di Malattie infettive alla Statale di Milano e primario al Sacco, sottolineando che "per i sindacati è il momento di capire che la battaglia d'avanguardia è la vaccinazione per tutti e non la difesa di chi non può andare a mensa".

Sull'obbligo spiega: "La questione è sul tavolo di tutti i Paesi europei. Se venisse imposto sarei d'accordo, perché non ci sono obiezioni ideologiche o costituzionali. Mi pare chiaro che l'interesse collettivo prevalga su quello individuale. L'unico dubbio è pratico: sarebbe politicamente divisivo e poco realistico imporre l'obbligo e farlo rispettare. Allora se fosse così forse sarebbe meglio allargare il più possibile il Green Pass come incentivo a vaccinarsi, magari prevedendo l'eccezione dei guariti anche senza nessuna dose".

La riapertura della scuola, avverte, non è "per niente sicura e sicuramente darà problemi: il Mobility Mortality Weekly Report analizza il caso di una classe californiana in cui un docente contagioso ha infettato la prima fila in maniera sintomatica e la seconda asintomatica. Purtroppo la Delta ha una capacità diffusiva spaventosa e basta una persona a propagarla. Nei Paesi senza vaccini farà ancora tanti morti. Bisogna sperare che arrivi presto l'autorizzazione per vaccinare gli under 12".

Sulla terza dose, spiega il professore, "bisogna capire a chi serva davvero: se uno ha risposto poco a due dosi è difficile che si giovi della terza. Ci vorrebbe più attenzione ai problemi dei fragili. Ci sono tante infezioni occulte, soprattutto nei giovani, e in autunno ne vedremo le conseguenze. Nei prossimi anni ci sarà un affinamento e aggiornamento della strategia vaccinale. Questo virus durerà tanto e con lui il bisogno di vaccini".