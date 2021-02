Covid Gb, 19mila nuovi contagi e 1.322 morti

Nel giorno in cui viene superata la soglia dei 10 milioni di persone vaccinate (prima dose), le autorità sanitarie britanniche registrano 19.202 nuovi contagi e altri 1.322 decessi da coronavirus. Dall'inizio della pandemia i casi accertati di positività sono stati in tutto 3.871.825, con un totale di 109.335 morti tra le persone che erano risultate positive nei 28 giorni precedenti il decesso. I deceduti per i quali invece è riportata la causa Covid-19 sul certificato di morte sono stati 112.660.

Sul fronte delle vaccinazioni, i cittadini che hanno ricevuto la prima dose sono stati in tutto 10.021.471. Tra questi, 498.962 persone hanno ricevuto anche la seconda dose del vaccino.