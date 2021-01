Covid Gb, a Londra autobus usati come ambulanze

(Adnkronos)

Autobus come ambulanze: a Londra il personale del servizio sanitario si appresta ad effettuare il trasporto dei pazienti malati di Covid a bordo di due autobus trasformati in ambulanze. Lo rende noto il 'Guardian' sottolineando come questo sia il segnale di quanto l'emergenza Covid abbia messo sotto pressione il sistema sanitario della capitale. I mezzi potranno trasportare fino a 4 pazienti per volta.