Covid GB, allarme esperti: "Paese non è pronto per nuova ondata"

La Gran Bretagna "non è pronta ad affrontare una nuova ondata" della pandemia causata dal coronavirus. E' l'allarme degli esperti britannici, mentre nel Regno Unito si sta diffondendo rapidamente la sottovariante XBB.1.5, ribattezzata Kraken, "altamente contagiosa". Lo ha spiegato il virologo Lawrence Young dell'Università di Warwick all'Independent, dicendo che la Gran Bretagna "non è per niente pronta a gestire una nuova ondata di contagi". Al momento la variante Kraken è stata sequenziata nel 4% di tutti i contagi tracciati.

Il Servizio sanitario nazionale britannico ha quindi raccomandato l'uso della mascherina e di restare a casa se non ci si sente bene. A genitori è stato chiesto di non mandare i figli a scuola se hanno febbre o sintomi influenzali.