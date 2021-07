Covid Gb, allarme per combinazione con influenza: si temono 60mila morti

Allarme in Gran Bretagna per le possibili conseguenze di una combinazione dei virus stagionali, come l'influenza, il virus respiratorio sinciziale e il Sars-Cov-2, combinazione esplosiva che rischia, il prossimo inverno, di mettere in ginocchio il National Health Service (Nhs) e provocare dai 15mila ai 60mila decessi. Lo scorso inverno, le restrizioni per il covid, che verranno del tutto sollevate nei prossimi giorni, hanno bloccato la diffusione dell'influenza che inevitabilmente tornerà il prossimo inverno. A questo, si sommano i ricoveri pregressi accumulati con l'emergenza covid, con oltre 5 milioni di persone attualmente in lista d'attesa di un intervento in Inghilterra.