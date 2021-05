Covid Gb, aumento casi variante indiana: test a tappeto a Londra ovest

Le autorità sanitarie hanno chiesto a tutti i residenti, o a chi lavora, in alcune zone specifiche dei quartieri di Harrow, Ealing, Hillingdon e Brent di effettuare un test molecolare anche in assenza di sintomi

Test a tappeto nei quartieri occidentali di Londra dopo l'aumento dei casi della variante indiana del Covid in Gran Bretagna (3.424 casi nell'ultima settimana, duemila in più della settimana scorsa). Le autorità sanitarie hanno chiesto a tutti i residenti, o a chi lavora, in alcune zone specifiche dei quartieri di Harrow, Ealing, Hillingdon e Brent di effettuare un test molecolare anche in assenza di sintomi. Vengono tracciati i contatti delle persone positive alla variante B1617.2 che dovranno anche rimanere in isolamento. I casi della variante sono concentrati nel Nord Ovest del Paese e a Londra.