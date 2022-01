Covid Gb, isolamento ridotto a 5 giorni

La Gran Bretagna è il Paese più libero di Europa e ''sta insegnando al mondo come convivere con il coronavirus''. Lo ha dichiarato il ministro della Salute britannico Sajid Javid riferendo alla Camera dei Comuni e annunciando una riduzione del periodo di autoisolamento per chi contrae l'infenzione. Da lunedì, le persone positive al Covid-19 dovranno rispettare un periodo di isolamento di cinque giorni, contro i sette precedenti. Potranno terminare l'isolamento dopo l'esito negativo di un test.

Javid ha difeso la decisione di ridurre il periodo di autoisolamento perché ''le limitazioni alle nostre libertà dovrebbero essere in assoluto l'ultima risorsa''. Inoltre porterà ''benefici all'economia'', ha aggiunto.

Sono 17mila le persone attualmente ricoverate negli ospedali della Gran Bretagna per complicanze riconducibili al Covid-19 e ''un numero significativo'' di persone potrebbero ancora essere ricoverate ''a causa della Omicron''. Ma secondo il ministro Javid ci sono ''segnali incoraggianti''. Perché se è vero che nelle prossime settimane il Servizio sanitario nazionale resterà ''sotto pressione'' è anche vero che non aumentano i ricoveri in terapia intensiva. Questo è un segnale ''incoraggiante'' e ci sono ''prime indicazioni'' sul fatto che i ricoveri in generale stanno diminuendo, ha detto Javid.

In ogni caso è ancora necessario ''procedere con cautela''. Inoltre ''solo una piccola minoranza'' del personale sanitario non è vaccinato contro il Covid-19, ha aggiunto il ministro, invitando a ''scegliere di agire in modo responsabile'' se vogliamo ''mantenere questa protezione collettiva che abbiamo raggiunto''. L'obiettivo del governo britannico, ha spiegato, è quello di vaccinare tutto il personale sanitario entro il primo aprile.