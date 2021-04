Covid Gb, Londra prepara sistema a semaforo per viaggi all'estero

Vi saranno paesi in rosso dove non si potrà andare, altri in giallo, per i quali sono previsti test e quarantena al ritorno e quelli verdi dove andare liberamente

L'Inghilterra sta preparando un sistema a semaforo per determinare la possibilità di viaggiare all'estero. Secondo quanto anticipa il Times, vi saranno paesi in rosso dove non si potrà andare, altri in giallo, per i quali sono previsti test del coronavirus e rigida quarantena al ritorno, e infine la categoria dei paesi verdi dove si potrà andare liberamente.



Il primo ministro britannico Boris Johnson annuncerà il nuovo sistema questo lunedì. Tuttavia si prevede che il divieto di recarsi all'estero, salvo casi di necessità, durerà almeno fino a metà maggio.

Intanto si è aperta una polemica sul progetto di passaporti vaccinali, che potrebbero permettere a chi è già immunizzato di partecipare a grandi eventi o andare al pub. Diversi parlamentari hanno criticato l'idea come discriminatoria.