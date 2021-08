Covid Gb oggi, 25.161 contagi e 37 morti

Sono 25.161 i contagi da coronavirus in Gran Bretagna secondo i dati di oggi, 9 agosto 2021. Il numero è in calo rispetto ai 27.429 delle 24 ore precedenti. Nel bollettino si fa riferimento ad altri 37 morti: si tratta di soggetti risultati positivi al covid negli ultimi 28 giorni. Le vittime dall'inizio della pandemia sono 130.357. I dati diffusi dall'Ufficio nazionale di statistica associano al covid circa 155.000 decessi secondo quanto evidenziano i certificati di morte, come riferisce il Guardian.

Nella giornata di domenica, 22.843 persone hanno ricevuto la prima dose di vaccino. Sono 122.070 i cittadini che hanno ricevuto la seconda dose: in totale 39.551.538 hanno completato il ciclo di vaccinazione.