Covid Gb, oggi 3.030 contagi e 53 morti

Covid Gb, oggi 3.030 nuovi contagi e 53 morti. Lo rende noto il bollettino giornaliero delle autorità sanitarie, specificando che sono 31.807.124 le persone che hanno ricevuto una prima dose di vaccino anti covid. Quelle che hanno ricevuto anche la seconda sono, invece, 6.091.905.

I decessi settimanali per Covid-19 in Inghilterra e Galles sono calati del 92%, rispetto al picco della seconda ondata, due mesi fa. Nella settimana terminata il 19 marzo, dai dati pubblicati oggi dall'Ufficio per le statistiche nazionali, vi sono stati 712 decessi contro gli 8.945 della settimana terminata il 22 gennaio. Per la fascia d'età degli ultra ottantenni il dato è rispettivamente di 379 e 5.354 decessi, con un calo del 92,9%. Per la fascia 75-79 anni il calo è stato del 93,4%, per la fascia 70-74% del 92,4%, per la fascia 65-69 del 90,8, per la fascia 60-64 dell'83,7%.