Son 38mila i contagi da coronavirus in Gran Bretagna oggi, 2 settembre 2021, secondo i dati del bollettiino. Nelle ultime 24 ore, nel Regno Unito vi sono stati 38.154 nuovi contagi e 178 decessi per il Covid-19, 29 in meno rispetto a ieri, quando si è toccato il record dallo scorso 9 marzo. Lo riportano le autorità sanitarie britanniche, secondo cui dall'inizio della pandemia sono 132.920 le persone che hanno perso la vita a causa del coronavirus.