Covid Gb oggi, 66.183 contagi e 314 morti in 24 ore

Covid in Gran Bretagna, 66.183 contagi e 314 morti nelle ultime 24 ore. Lo riferiscono i dati dell'Agenzia per la sicurezza sanitaria del Regno Unito. Viene così aggiornato a 158.677 il totale dei decessi nel Regno Unito dallo scoppio della pandemia.

Martedì della scorsa settimana il numero dei decessi riconducibili al Covid era stato 534, mentre erano stati segnalati 88.085 contagi. Questi non includevano i dati provenienti dalla Scozia ''per un problema tecnico'', come ricorda Sky News.