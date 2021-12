Covid Gb, oggi 98.515 contagi: ma potrebbero essere molti di più

La variante Omicron continua ad alimentare i contagi nel Regno Unito, dove oggi si sono registrati 98.515 nuovi casi Covid. E' quanto segnala l'ultimo bollettino ufficiale che rivela anche i dati per il giorno di Natale e il giorno di Santo Stefano, durante i quali sono stati segnalati rispettivamente 113.628 e 108.893 infezioni giornaliere. Tuttavia, come hanno notato gli esperti, le cifre registrate durante le festività potrebbero non dare un quadro reale della situazione, perché le persone potrebbero aver avuto meno possibilità di effettuare un test Covid.

"I dati durante il periodo festivo non sono affidabili poiché i test e i modelli di ricovero ospedaliero cambiano. Ciò renderà difficile interpretare eventuali tendenze nei prossimi giorni", hanno avvertito i documenti rilasciati giovedì dal Scientific Advisory Group for Emergencies (Sage).