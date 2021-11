Covid Gb oggi, oltre 39mila contagi e 214 morti in 24 ore

Nelle ultime 24 ore sono state contagiate 39.329 persone, mentre i morti sono stati 214 di persone positive al Covid-19. I contagi sono in aumento rispetto ai 33.117 casi registrati ieri, quando i decessi sono stati 262.



Intanto il governo britannico riconoscerà, a partire dal 22 di questo mese, i vaccini contro il Covid inseriti nell'elenco di uso per emergenza dell'Oms: oltre che AstraZeneca, Pfizer, Moderna, J&J, anche l'anglo indiano CoviShield, l'indiano Covaxin, e i cinesi Sinpopharm e Sinovac. Sarà incluso, nell'elenco dei vaccini che il governo considererà come validi per entrare nel Paese, anche il vaccino indiano Covaxin.